CNN: Индия увеличила закупки нефти в России в 9 раз

CNN сообщает, что Индия, несмотря на усиливающиеся санкции в отношении России, планирует увеличить закупки нефти. По подсчетам Refinitiv, объем ресурсов в мае может достичь 3,36 млн тонн, что в 9 раз больше среднемесячных показателей 2021 года.

С 24 февраля Индия уже получила 4,8 млн тонн российской нефти со скидкой, которая обусловлена низким спросом на сырье в Европе. Вчера страны ЕС договорились о запрете на поставки из России: сначала санкции коснутся 75% поступающей в союз нефти, а к концу года — 90%. Ранее ввоз российских энергоресурсов запретили США, Канада, Великобритания и Австралия.

Европейское эмбарго повлияет на российскую экономику. Однако уже нашлись покупатели в Азии. Индия импортирует 80% своей нефти, но раньше доля России в структуре поставок составляла около 2-3%. Теперь, пользуясь скидками от Москвы, Индия наращивает закупки.

При этом в Министерстве нефти и природного газа говорят, что страна импортирует нефть со всего мира, в том числе значительный объем из США.

«Несмотря на попытки представить это иначе, закупки энергии в России остаются мизерными по сравнению с общим потреблением Индии. Законные энергетические сделки Индии не могут быть политизированы», — говорится в заявлении министерства.

Также ожидается, что поставки нефти увеличатся в Китай. Компания OlX, которая использует отраслевые и спутниковые данные для отслеживания добычи и перекачки нефти, обнаружила, что импорт Китая из России по трубопроводу и морю в апреле вырос на 175 000 баррелей в день, что примерно на 11% больше среднего объема в 2021 году.

Аналитики ожидают, что Россия с вступлением в силу шестого санкционного пакета ЕС будет все агрессивнее искать новых покупателей. Но это будет непросто, поскольку значительная часть российского экспорта нефти в Европу поступает по трубопроводам. Перенаправление этих потоков на рынки Азии потребует новой дорогостоящей инфраструктуры, на строительство которой уйдут годы.