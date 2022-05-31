Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин отозвал свою кандидатуру с выборов декана факультета свободных искусств и наук. Он был деканом с 2011 года, уточняет РИА Новости.

Заявление о снятии своей кандидатуры с выборов он направил 13 мая. Пока факультет остается без декана, выборы должны были состояться 30 мая. Обязанности Кудрина будет исполнять профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова. Новые выборы объявят в ближайшее время.