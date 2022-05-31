Кабаеву и патриарха Кирилла включили в шестой пакет санкций ЕС

Лидеры Евросоюза включили Алину Кабаеву и патриарха РПЦ Кирилла в шестой пакет санкций. Как отметил в своем Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, также принято решение об отключении от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание трех российских госканалов.

По информации Bloomberg, персональные санкции планируют ввести против патриарха Кирилла и бывшей гимнастки Алины Кабаевой: она может быть «тесно связана» с президентом России Владимиром Путиным.

Из нового пакета ограничений исключили запрет на покупку европейской недвижимости для россиян. От этой меры отказались под давлением Кипра.

Также, по информации РБК, исключение на покупку нефти распространится на Болгарию. Отсрочка будет действовать до 2025 года.