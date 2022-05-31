«Агентство»: некоторых срочников обманули с выплатами

«Агентство» сообщило, что российское командование обмануло солдат-срочников с выплатами за участие в «спецоперации» в Украине. Им не присвоили статус ветеранов боевых действий, не выплачивают командировочные. Срок прохождения срочной службы им также не сократили.

Журналистам об этом рассказала мать срочника 1-го гвардейского танкового полка Таманской мотострелковой дивизии Екатерина Шулц. Они участвовали несколько недель в боях в Украине с конца февраля.

Ее сын при отправке на фронт не подписывал контракт, уточнила женщина. В Россию молодого человека вместе с некоторыми другими срочниками вывезли в Россию 11 марта. За три дня до этого президент России Владимир Путин удивился участию в боях солдат срочной службы и сказал, что их там быть не должно.

После возвращения в Россию военные прокуроры обещали выплатить командировочные за участие в боевых действиях, присвоить им статус ветеранов и сократить срок службы — каждый день в Украине пообещали приравнять к трем дням обычной службы. Но через два месяца они до сих пор ничего не получили.

Командующий 1-м гвардейским танковым полком подполковник Денис Лапин критикует военнослужащих за то, что их матери добиваются выплат, аргументируя это тем, что сами солдаты не выполнили поставленную задачу. На обращение матерей в военную прокуратуру они получили ответ, что выплаты командировочных срочникам не полагаются, но признали, что в Украине они были. В командовании же скрывают перемещение солдата Андрея Шулца: якобы он прибыл на полигон «Погоново» 4 февраля, вернулся в место постоянной дислокации 21 марта. О том, где он был все это время, уточнений в официальном ответе командования нет.