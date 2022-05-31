В Южной Осетии отменили референдум о присоединении к России

В непризнанной республике Южная Осетия пока не будут проводить референдум о присоединении к России. Президент Алан Гаглоев подписал указ о приостановке назначенного голосования.

Предыдущий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проиграл на выборах, но перед уходом с поста 13 мая назначил референдум о присоединении к России на 17 июля. Победивший на выборах Алан Гаглоев этот указ отменил.

На официальном сайте президента Южной Осетии среди причин такого решения указали необходимость безотлагательных дополнительных консультаций «по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией». В указе помимо этого отметили неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум, и признали недопустимость одностороннего решения.