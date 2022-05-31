В ЕС согласовали запрет на ввоз российской нефти

Информацию о введении запрета на ввоз в ЕС российской нефти подтвердили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Запрет коснется 75% российской нефти сразу и 90% к концу года. По оценкам Bloomberg, потери России составят 22 млрд долларов в год.

Bloomberg уточняет, что в структуре потерь 12 млрд долларов — от перекрытия экспорта по нефтепроводу «‎Дружба», а 10 млрд долларов — от запрета на морской экспорт. Нефть придется отправить в Азию.

Шестой пакет санкций пытались согласовать в ЕС почти месяц. Против выступали несколько стран, которые имеют почти 100-процентную зависимость от российской нефти. От нынешнего саммита ЕС не многие ожидали такого прорыва, добавляет DW*: компромисса удалось достичь около полуночи 30 мая. Окончательно все положения санкционного пакета утвердят 1 июня.

Запрет на ввоз коснется нефтепродуктов и сырой нефти, но не сразу. Для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу, будет сделано временное исключение. Ресурсы продолжат получать по трубопроводу Венгрия, Чехия и Словакия. Однако Европейский совет как можно скорее вернется к вопросу о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу, добавили в коммюнике саммита.

Еще одно исключение введено для Чехии: в течение 18 месяцев страна сможет получать нефтепродукты из России.

Помимо этого установлен трехмесячный срок для сворачивания действующих контрактов. В случае с углем срок установили в четыре месяца. В любом случае, добавила Урсула фон дер Ляйен, отказ от российских энергоносителей будет завершен к концу года. Окончательные сроки назовут после утверждения пакета санкций в июне.

Чтобы полностью отказаться от российской нефти для Венгрии, придется увеличить пропускную способность нефтепровода Adria, идущего в эту страну из Хорватии. На это уйдет до 60 дней, инвестиции пока не называются.

*DW Минюст России признал иностранным агентом.