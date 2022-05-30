96-й день боев: главное

Президент США Джо Байден сообщил, что Америка не будет поставлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России. По информации Reuters, этот комментарий последовал после информации о том, что администрация Байдена готовилась отправить в Киев современные ракетные системы большой дальности для борьбы с Россией.

О возможных поставках реактивных систем залпового огня сообщили в пятницу CNN и The Washington Post. О подобном вооружении просила и Украина.

На прошлой неделе в США активно обсуждались возможные варианты использования поставляемого оружия Украиной. В Америке опасаются прямой конфронтации с Россией — в случае, если американское оружие будет использоваться для ударов по ее территории. При этом пока чиновники в США говорят о том, что у Украины достаточно российских целей внутри страны, и в целом есть общее понимание того, как это оружие не должно использоваться.

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил об обстреле эвакуационного автобуса. Вывозили из области 10 человек. Фрагменты снарядов пробили авто. Из Луганской области официально прекратили эвакуацию.

Во время обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. Он готовил материал об эвакуации. Его гибель подтвердил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон. По словам президента, журналист ехал вместе с гражданскими лицами в эвакуационном автобусе, но попал под обстрел.

CNN сообщила о том, что родственники пленных украинских военных, вывезенных с завода «Азовсталь», не могут связаться с родными больше двух недель, а некоторые — больше месяца.

Вчера в нарушении Женевской конвенции Россию обвинила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова. Она рассказала о пытках током, подвешивании, сексуальном насилии и других издевательствах над пленными. Минобороны России отрицает подобные обвинения и утверждает, что соблюдает Женевскую конвенцию. В частности, для опровержения слов Денисовой в ведомстве использовали информацию The Guardian о том, что родственники пленных с завода «Азовсталь» связались с родными. Однако тот текст был написан около недели назад. Всего с «Азовстали» сдались больше 2000 военнослужащих.

ВВС выяснила, где в России лечат раненных в Украине солдат. Для этого используют не только военные госпитали, но и гражданские больницы. Медики работают под подпиской о неразглашении. Всего журналисты нашли 50 больниц, куда вывозят раненых.

О потерях в Украине Минобороны сообщало в последний раз 25 марта — 1 351 человек погиб, 3 825 получили ранения. ВВС установила данные о 3052 погибших. По оценкам журналистов, в российские госпитали могли поступить от 7 тыс. до 90 тыс. раненых.

Врачи при лечении раненых подписывали подписку о неразглашении — соответствующий документ есть в распоряжении ВВС. Кроме того, в марте госпитали остро нуждались в крови: ее сдавали по всей стране для разных ведомственных медучреждений и конкретных людей.

Самых тяжелых раненых доставляют в Военно-медицинскую академию: первые солдаты появились здесь с первых дней боев. Гражданских пациентов с началом «спецоперации» стали срочно выписывать, а в колл-центре академии звонившим объясняли, что госпитализация в стационары приостановлена «в связи с ситуацией в стране». Источник сообщил, что первое время в госпитале не хватало оборудования и медикаментов: видимо, на такое количество раненых не рассчитывали. А клиники на 2,5 тыс. коек быстро оказались переполнены.

В приграничных районах, в том числе в Крыму и Беларуси, использовались гражданские больницы. Там находились тяжелые пациенты. Лечат российских военных и украинские медики: такой случай удалось подтвердить в Днепре.

О значительных потерях России сообщает сегодня и британская разведка.

По оценкам спецслужбы, Россия в ходе конфликта понесла сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Командиры бригад и батальонов, скорее всего, выдвигаются на передовую. Младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает квалифицированных кадров для этих целей.

Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией командования и управления. Более того, батальонные тактические группы, которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров. Учитывая сообщения о случаях отказа российских военных отправляться в Украину, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот вероятно приведет к дальнейшему снижению боевого духа и проблемам с дисциплиной.