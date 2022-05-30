NYT: в ЕС обсудят интеграцию Украины, Грузии и Молдовы

The New York Times пишет, что страны ЕС задумались над тем, как связать уязвимые страны, такие как Украина, Молдова и Грузия, с Европой. Но сделать это нужно таким образом, чтобы не создать им дополнительных рисков. Этот вопрос будут обсуждать на саммите ЕС, который начался сегодня.

Самый актуальный вопрос — присоединение к блоку Украины. По нему решение может быть принято до июньского саммита. При этом полное членство для нее или других стран маловероятно в течение многих лет.

В последние недели президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги говорили о новой конфедерации с Европейским Союзом, а не о старом понятии «двухскоростной Европы», которое новые участники отвергают как статус второго сорта.

По предложению Макрона, новое Европейское политическое сообщество (включая Украину, Грузию, Молдову и Великобританию) может быть связано с ЕС, но не являться его частью. Это позволило бы быстрее ввести уязвимые страны, пограничные с Россией, в европейское русло. Также для них были бы открыты новые возможности для сотрудничества по безопасности, энергетике, транспорту, инвестициям и передвижению людей.

После того как Киев подал заявку на вступление в ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сейчас начался украинский путь в Союз. Однако этот процесс будет долгим, несмотря на поддержку немедленного членства для Украины от стран Балтии и Польши. Любой другой путь вступления в ЕС отверг президент Украины Владимир Зеленский.

Журналисты отмечают, что многие страны «застряли» на пути в ЕС. Так, Турция подала заявку еще в 1987 году, Северная Македония — в 2004, Черногория — в 2008 году, а Албания и Сербия — в 2009 году. Сейчас в ЕС 27 стран-участниц, и у них достаточно собственных экономических проблем.

«Такие страны, как Украина, Грузия и Молдова, уязвимы и в ближайшее время не станут членами ЕС или НАТО, — заявила Клаудия Майор, аналитик по вопросам обороны из Германского института международных отношений и безопасности. — Если быть честными, у нас нет гарантий безопасности для них». По ее словам, даже расширение сотрудничества с ЕС в электроэнергетике, торговле, экономике и других областях вряд ли отпугнет Россию. Она добавила, что в НАТО есть США, и ядерное сдерживание обеспечивает безопасность. У Европы недостаточно ресурсов, чтобы спасти членов союза.

Юлия Де Клерк Саксе из немецкого фонда Маршалла в Брюсселе предполагает, что быстрое вступление Украины в ЕС еще больше отдалит страны на Балканах, которые разочаровались в процессе вступления в ЕС, в то время как Китай и Россия расширили свое влияние в регионе. Однако предложения Макрона могут привести к полезной дискуссии о том, как защитить не-членов ЕС.

Роза Бальфур, директор Карнеги-Европа, считает, что подход, предложенный Макроном, сможет включать страны по секторам. Но с другой стороны, такой союз может затормозить внутренние реформы в этих государствах, которые были бы необходимы для вступления в ЕС.

Пьер Вимонт, бывший французский посол в Вашингтоне и сотрудник Карнеги-Европа, считает, что было бы лучше всего просто открыть Европейский Союз для всех претендентов. Но «реальная проблема» в том, что ЕС из 35 членов не может идти тем же путем, и потребуется серьезная институциональная реформа и изменение договора для функционирования.