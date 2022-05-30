Reuters: в Европе не могут договориться об эмбарго на нефть

Reuters сообщает, что страны ЕС не достигли соглашения по эмбарго на российскую нефть. Ранее ожидалось, что они примут соглашение сегодня на саммите ЕС в Брюсселе, но пока лидеры стран не готовы утвердить договоренности по этому вопросу.

Проект нового пакета санкций обсуждается с конца апреля. В это же время лидеры заявили о готовности ввести полный запрет на покупку российской нефти. Позже текст проекта изменился: предлагалось оставить транспортировку нефти по трубопроводу и для некоторых стран удлинить переходный период. Морскую перевозку нефти могут запретить полностью. Нефть по трубопроводам будет поступать в Венгрию, Словакию и Чехию.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что более реалистично ожидать соглашения в следующем месяце. Это, по ее словам, более реалистичный подход. Саммит назначен на 23-24 июня.

Такое длительное обсуждение вопроса о поставках нефти у некоторых лидеров вызывает вопросы. Как отметил премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис, во время обсуждений ЕС увязают в деталях и забывают общую картину.

«Это только деньги, украинцы же платят своими жизнями. Мы можем и должны поддерживать их, хотя бы из личных интересов, потому что только после поражения России мы можем чувствовать себя в Европе в безопасности», — сказал он.

Главный противник полного запрета — Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что пока по нефтяному эмбарго вообще нет никаких компромиссов. Он добавил, что Венгрия готова поддержать пакет, если будут решения по безопасности энергоснабжения страны, но пока их нет.