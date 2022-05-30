Close

#Новости

В Украине направили в суд первое дело об изнасиловании против российского военного

30.05.2022

По версии следствия, военнослужащий убил мужчину, а затем изнасиловал его жену

«Медиазона»* сообщила, что в Украине направлено в суд первое уголовное дело об изнасиловании в ходе войны. Российского военнослужащего подозревают в убийстве жителя села Богдановка Киевской области. После этого солдат вместе с сослуживцем изнасиловали жену погибшего. 

Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозреваемый — Михаил Романов, военнослужащий 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии. Предполагаемое военное преступление он совершил в марте нынешнего года. Женщине солдаты угрожали оружием и даже насилием в отношении ее ребенка, который был с ней в это время, добавила Венедиктова. Сейчас обвиняемый недоступен украинским правоохранителям.


*«Медиазону» Минюст признал иностранным агентом.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.