В Украине направили в суд первое дело об изнасиловании против российского военного

«Медиазона»* сообщила, что в Украине направлено в суд первое уголовное дело об изнасиловании в ходе войны. Российского военнослужащего подозревают в убийстве жителя села Богдановка Киевской области. После этого солдат вместе с сослуживцем изнасиловали жену погибшего.

Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозреваемый — Михаил Романов, военнослужащий 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии. Предполагаемое военное преступление он совершил в марте нынешнего года. Женщине солдаты угрожали оружием и даже насилием в отношении ее ребенка, который был с ней в это время, добавила Венедиктова. Сейчас обвиняемый недоступен украинским правоохранителям.

*«Медиазону» Минюст признал иностранным агентом.