Суд вернул дело против Шевчука в полицию

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул в полицию административное дело против лидера ДДТ Юрия Шевчука. Его обвинили в дискредитации армии России.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в протоколе административного дела нашли недостатки. В протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России для защиты интересов страны и граждан.

Этот недостаток, добавили в суде, существенный и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде.

Полиция пришла к Юрию Шевчуку после концерта в Уфе 18 мая. Во время выступления он сказал: «Родина, это не жопа президента, чтобы ее мусолить, целовать, Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». Сначала его не хотели выпускать из гримерной, но потом согласились вызвать его в полицейский участок. Там Юрий Шевчук отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.







