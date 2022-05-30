В Мелитополе произошел взрыв

РИА Новости сообщило о взрыве в центре Мелитополя в Запорожской области, недалеко от дома пророссийского главы региона Евгения Балицкого. Местные власти сообщили, что это был теракт. На прошлой неделе взрыв прогремел в занятом российскими войсками Энергодаре.

Взрыв раздался около 7.50 сегодня утром в районе ТЦ Квартал. В этом же районе находится дом Балицкого и администрация города. В ближайших зданиях выбило окна. Российские военные оцепили центр города. По предварительной информации ранены трое: девушка и двое мужчин. CNN пишет, что взрывное устройство было заложено в машине.

В воскресенье 22 мая взрыв прогремел в Энергодаре. Бомба взорвалась в подъезде, где живет ставший главой города Андрей Шевчик. Об этом в своем Telegram сообщил украинский мэр города Дмитрий Орлов.