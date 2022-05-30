The Guardian: российские суперъяхты отключают системы слежения

The Guardian пишет, что как минимум шесть российских суперъяхт отключили системы, которые передают данные о местоположении. Их владельцы, предположительно, российские олигархи. Таким образом они могут избежать санкций и ареста имущества.

Саму систему слежения отключать законно, но аналитики полагают, что это делается для обхода санкций. По морским правилам, система всегда должна быть включена для судов с водоизмещением 300 тонн и более. Отключить ее можно в порту. Как отметил один из экспертов, раньше о местонахождении судов специалисты получали информацию раз в несколько минут. Теперь появились перерывы в несколько месяцев.

Всего с начала боев в Украине были арестованы 13 подобных яхт общей стоимостью в 2 млрд фунтов стерлингов. Имущество смогли обнаружить от юга Франции до Фиджи. Всего в море находится 9300 суперъяхт стоимостью более 50 миллиардов фунтов стерлингов. По оценкам специалистов отрасли, 10% этого флота принадлежит россиянам.

По информации издания, только за прошлый месяц приборы автоматической идентификационной системы отключили на шести судах. Это судно Galactica Super Nova стоимостью 80 млн долларов, которое, предположительно, принадлежит бывшему президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Яхта Ocean Victory (300 млн долларов) — ее владельцем называют председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова.

Также отключили приборы слежения на Motor Yacht A стоимостью в 300 млн долларов. Она может принадлежать Андрею Мельниченко.

В списке, составленном расследователями, фигурирует My Sky за 40 млн долларов, которую связывают с предпринимателем Игорем Кесаевым. Опасается ареста возможный владелец судна Clio (65 млн долларов) — попавший в санкционный список Олег Дерипаска. Еще одно судно — Alfa Nero стоимостью в 120 млн долларов — может принадлежать бывшему члену совета директоров «ФосАгро» Андрею Гурьеву.