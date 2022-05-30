Минобороны России опровергло обвинения в пытках

Минобороны России 30 мая со ссылкой на Telegram-канал «Война с фейками» опровергло обвинения в пытках пленных. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова рассказала вчера, что над украинскими пленными издевались, не давали им доступа к медпомощи, пытали током, а женщины-военнослужащие подвергались сексуальному насилию.

В качестве опровержения указано, что военнопленные содержатся в гуманных условиях. Также есть ссылка на статью ТАСС, где жена командира Дениса Прокопенко в интервью The Guardian рассказала, что над ее мужем и другими пленными никто не издевается.

В опровержении также указали, что украинские военные обращаются с пленными бесчеловечно.