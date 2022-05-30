Лавров опроверг проблемы со здоровьем Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью французскому телеканалу TF1. Он опроверг слухи о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина и рассказал о ходе «спецоперации» в Украине.

По поводу Украины он снова озвучил тезисы о том, что Россия была вынуждена так поступить, чтобы защитить людей, русский язык и противостоять агрессии и нацификации Украины.

Он отметил, что НАТО приближается к российским границам, и втягивание Украины в Альянс — прямая угроза России. Запад долгие годы делал из Украины «антироссию». Франция же, по его словам, играет серьезную роль в конфликте: поставляет наступательное вооружение и призывает украинцев идти до победного конца.

При этом Лавров не исключил, что в будущем возможен диалог России и Запада. Сейчас же «спецоперация» идет по плану. Главная ее цель — освобождение Донбасса, чтобы киевские силы были отодвинуты с территории Луганской и Донецкой областей.

«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время прежде всего потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы», — сказал Лавров на вопрос об обвинениях в военных преступлениях.

«На остальных территориях, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди», — добавил Лавров.

По поводу возможной болезни Путина Лавров сказал, что президент, напротив, ежедневно появляется на публике.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — подытожил Лавров.