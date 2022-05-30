В НАТО не исключили размещения войск в Восточной Европе

Заместитель главнокомандующего НАТО Мирча Джоане в своем выступлении в Вильнюсе не исключил размещения в Восточной Европе войск, пишет The Guardian. Теперь прежние обязательства воздерживаться от развертывания сил Альянса в Восточной Европе не действуют.

По словам Джоане, сама Москва «лишила всякого содержания» основополагающий акт НАТО–Россия. Этот документ приняли в 1997 году, на тот момент он должен был перезагрузить отношения России и Североатлантического союза. Стороны тогда согласились работать над «предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу».

Из-за того, что Россия фактически отошла от условий соглашения 1997 года, теперь у НАТО нет ограничений для создания прочных позиций на восточном фланге, добавил Джоане. Точных планов по развертыванию войск он не сообщил, но отметил, что ожидает «надежного, гибкого и устойчивого присутствия».