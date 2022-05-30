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Минфин России намерен обслуживать госдолг в рублях

30.05.2022

Минфин США не продлил действие лицензии на расчеты с Россией в долларах

По словам министра финансов России Антона Силуанова, Россия будет проводить расчеты по госдолгу в рублях. Схема будет такой же, как при оплате за газ в рублях, пишут «‎Ведомости»‎.

Иностранные инвесторы должны будут открыть рублевый или валютный счет в российском банке. Для получения платежей по госдолгу они также будут выдавать поручения на продажу валюты. 

Оплата за газ в рублях происходит так: инвестор зачисляет валюту, в банке она меняется на рубли и происходит расчет. По еврооблигациям будет обратная схема. По мнению Силуанова, это позволит миновать западную расчетную инфраструктуру.

Минфин США не продлил лицензию на расчеты России по госдолгу в валюте. С 27 мая начался обратный отсчет времени до технического дефолта: у России есть 30 дней. Как писало агентство Bloomberg, к вечеру 27 мая держатели российских евробондов не получили купонные выплаты почти на 100 млн долларов. Россия настаивает, что внесла необходимые средства на счет в Национальном расчетном депозитарии, а значит выполнила свои обязательства.



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