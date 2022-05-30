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DW*: Сербия получит газ по выгодной цене
30.05.2022
Об этом президент страны Александр Вучич рассказал после разговора с Путиным
Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича. Вучич рассказал, что страна получит газ по «чрезвычайно выгодному» тарифу,
пишет
DW*.
При этом Вучич отметил, что срок нового контракта составит три года, а не несколько месяцев, как бывало раньше. Срок нынешнего контракта истекает 31 мая.
*DW Минюст России признал иностранным агентом.
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