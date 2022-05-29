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#Новости

В ЕС планируют ввести эмбарго на морские поставки нефти

29.05.2022

Импорт по трубопроводу «Дружба» пока будет осуществляться
Bloomberg пишет, что в ЕС обсуждают введение нефтяного эмбарго. В интересах Венгрии планируют пока не ограничивать поставки по нефтепроводу «Дружба». В ЕС предполагают, что так удастся прийти к соглашению по новому пакету санкций.

Пересмотренные предложения Еврокомиссия направила национальным правительствам. Импорт сырой нефти из России планирую прекратить в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — в течение восьми. Реэкспорт российской нефти из других стран также будет под запретом.

Помимо интересов Венгрии, в новом документе учтены проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию. Для Болгарии переходный период продлится до июня или декабря 2024 года, а Хорватия может получить исключение для импорта.


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