В ЕС планируют ввести эмбарго на морские поставки нефти

Пересмотренные предложения Еврокомиссия направила национальным правительствам. Импорт сырой нефти из России планирую прекратить в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — в течение восьми. Реэкспорт российской нефти из других стран также будет под запретом.





Помимо интересов Венгрии, в новом документе учтены проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию. Для Болгарии переходный период продлится до июня или декабря 2024 года, а Хорватия может получить исключение для импорта.



