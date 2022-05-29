«Ведомости»: выборы в этом году отменять не будут

«Ведомости» 26 мая писали, что в 2022 году Госдума пока не стала отменять выборы. Разговоры об этом идут, и такая возможность еще не исключена, отметил собеседник издания. Но регионы могут успеть назначить выборы.

Назначать даты проведения выборных кампаний в регионах будут со 2 по 12 июня. Госдума будет собираться с 7-9 июня.

По закону избирательная кампания проводится по тем правилам, которые действуют на момент ее назначения. Это значит, что даже если Госдума изменит федеральный закон, то в регионах к тому моменту могут назначить даты выборов. Изменения коснутся тех территорий, где выборы еще не были утверждены. Однако по разным федеральным правилам в течение одного сезона региональные выборы не проводились .

Возможность обновить федеральные правила под муниципальные выборы, которые пройдут в том числе в Москве, была бы чуть выше.

С началом боев в Украине разные источники высказывали предположение о том, что выборы в этом году могут отменить или отложить до 2023 года. Отложить выборы можно и сейчас — в случае ЧП.