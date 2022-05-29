Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ужесточить законодательство об иностранных агентах. По его мнению, в России к ним относятся слишком либерально и гуманно.

Медведев привел в пример опыт США, якобы там созданные российскими гражданами НКО, которые бы поднимали резонансные темы, долго не просуществуют. США, добавил он, ликвидировали бы такие организации в течение суток, а на создателей завели бы уголовные дела на десятки лет лишения свободы и преследовали по всему миру.

«Мы же, получается, гораздо либеральнее американских законодателей. И гуманнее по своим убеждениям. Даже приняв закон об иноагентах, в сущности, слабо препятствовали деятельности различных вредоносных НКО в России.

Преступниками иноагентов и сейчас наш закон не считает. У нас вообще весьма аккуратное законодательство. В США и в некоторых странах Европы в ряде случаев такая организация сразу попадает под запрет. У нас такого нет: просто на её странице или в упоминаниях о ней появляется маркировка», — рассказал Медведев.

По его словам, действующее законодательство нужно ужесточить, «навести порядок», поскольку сейчас контроль над иностранными агентами «довольно формальный». Для иноагентов он предлагает более точную классификацию и строгую ответственность.

«Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций».

Соответствующий закон уже внесен в Госдуму. Но на этом останавливаться не стоит. По мнению Медведева, так же «моментально» нужно реагировать на экстремистов и террористов: запрещать им публичную деятельность и заводить на них уголовные дела.