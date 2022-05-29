Шольц и Макрон призвали Путина к переговорам

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 28 мая позвонили Владимиру Путину. Они призывали его к переговорам, чтобы не усугубить последствия конфликта в Украине.

Как пишет пресс-служба Кремля, стороны провели «углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине». Путин рассказал, что российские военные соблюдают международное право, налаживают мирную жизнь в Мариуполе и других городах. Путин также сказал, что готов к открытому диалогу, но переговоры заморозились по вине Киева.

По поводу поставок оружия от западных стран, он сказал, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Проблемы с поставками продовольствия, по мнению Путина, возникли из-за «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций». Россия готова найти варианты для вывоза зерновых при снятии санкций.

Как уточняет DW*, переговоры длились 80 минут. Шольц и Макрон призвали к серьезным прямым переговорам с Зеленским и немедленному прекращению огня и выводу российских войск" из Украины. Макрон также предложил обменять военных из завода «Азовсталь».

*DW Минюст России признал иностранным агентом