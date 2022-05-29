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#Новости

Британская разведка: Россия придвигается на востоке Украины

29.05.2022

Глава ДНР заявил, что после полного захвата территории, в регионе могут провести референдум

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска к 27 мая захватили большую часть города Лиман. Это может стать подготовкой к следующему этапу наступления. 

Город Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел и есть доступ к железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец. Вероятно, в ближайшие дни войска будут форсировать реку. 

Контроль над Лиманом дает России преимущество для последующего наступления на Донбасс: на города Славянск и Краматорск.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил российским СМИ, что референдум будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины. Для Кремля это могло бы стать существенным политическим  достижением и для россиян могло бы стать оправданием боев. 



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