Британская разведка: Россия придвигается на востоке Украины

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска к 27 мая захватили большую часть города Лиман. Это может стать подготовкой к следующему этапу наступления.

Город Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел и есть доступ к железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец. Вероятно, в ближайшие дни войска будут форсировать реку.

Контроль над Лиманом дает России преимущество для последующего наступления на Донбасс: на города Славянск и Краматорск.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил российским СМИ, что референдум будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины. Для Кремля это могло бы стать существенным политическим достижением и для россиян могло бы стать оправданием боев.