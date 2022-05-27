AP: российским олигархам предлагают «откупиться» от санкций

Associated Press сообщает о том, что западные союзники рассматривают предложение для российских олигархов: если их деньги пойдут на восстановление Украины, то санкции с них могут снять. Такой откуп от санкций обсудила на встрече G7 заместитель премьер-министра и министра финансов Канады Христя Фриланд.

Один из участников встречи сообщил AP, что Фриланд подняла этот вопрос после того, как некоторые олигархи поговорили с ней. Канадский министр знает нескольких из них со времени работы журналистом в Москве. Украинская сторона была в курсе этих переговоров.

Источник издания также сказал, что Западу будет выгодно, если олигархи отдалятся от Путина и обеспечат финансирование Украины. Однако публично и неанонимно обсуждать внутренние дискуссии G7 собеседники не смогли.

Такие меры помогли бы некоторым странам, например — Германии. По немецким законам конфискации активов — сложный процесс. И правительство страны могло бы быть опозорено собственным судом. А так олигархи могли бы добровольно отдать часть денег на восстановление Украины.

Всего в Евросоюзе заморожены активы более 1000 человек, 30 из которых — олигархи. В сумме это около 10 млрд евро. Исследование американского Национального экономического бюро в 2017 году показало, что российские олигархи владеют состоянием до 800 млрд долларов. Активы хранятся в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других оффшорных банковских центрах.

Таких богатых россиян — несколько сотен. Их суммарное богатство равно благосостоянию 144 млн остальных жителей России. Также в ЕС отмечают, что удары по олигархам — это удары по Путину, поскольку многие из них — его кошелек.