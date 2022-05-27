«ОВД-инфо»*: за сотрудничество с нежелательной организацией присудили первый реальный срок

«ОВД-инфо»* сообщает, что в Нижнем Новгороде 27 мая вынесли приговор настоятелю храма Летающего Макаронного Монстра Михаилу Иосилевичу. За сотрудничество с нежелательной организацией «Открытая Россия»‎** (ст. 284.1 УК) его осудили на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, реальный срок заключения составит около трех месяцев. Он находился в СИЗО полгода по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, само производство начали в октябре 2020 года. После ареста его освободили и назначили запрет определенных действий. В «ОВД-инфо»* добавляют, что это первый приговор с реальным сроком по статье о сотрудничестве с «нежелательными организациями»‎.

Михаила Иосилевича силовики сняли с рейса в Тель-Авив в аэропорту Домодедово 11 мая: якобы он нарушил запрет определенных действий. После его доставили домой в Нижний Новгород.

По версии следствия, Иосилевич сотрудничал с «Открытой Россией»**‎. В обвинительном заключении фигурировали также статьи об угрозе убийством человеку в связи с выполнением им общественного долга (ч. 2 ст. 119 УК) и о неуведомлении о наличии второго — израильского — гражданства (ст. 330.2 УК).

«Открытая Россия»‎** объявила о ликвидации 27 мая 2021 года из-за опасений за своих сторонников. Сейчас по статье о сотрудничестве с нежелательными организациями возбуждено 9 уголовных дел, последнее — дело бывшего директора Андрея Пивоварова.

*«ОВД-инфо» Минюст РФ признал иностранным агентом.

**«Открытая Россия»‎ объявлена в России нежелательной организацией.