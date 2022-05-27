93-й день боев: главное

Журналисты CNN ознакомились с предварительной версией доклада юристов и правоведов, которые пришли к выводу, что Россия совершает геноцид в Украине и призывает к нему.

В качестве доказательств исследователи не только изучили информацию о возможных военных преступлениях (казнях мирных жителей, пытках, изнасилованиях, похищениях, ударах по больницам), но и отметили риторику высших российских чиновников. По их мнению, президент России Владимир Путин высказывал призывы к геноциду. Это и обвинения Украины в угрозе для России, и невозможность существования отдельного украинского государства.

The New York Times сообщает, что Россия взяла под контроль город Лиман. Северодонецк, где в последние дни идут ожесточенные бои, пока находится под контролем Украины.

Лиман, добавляют журналисты, стал вторым украинским городом среднего размера, захваченным российскими войсками. Это, вероятно, приближает Россию к полному захвату восточной части Украины.

Город пал после бомбардировок из реактивной артиллерийской системы, стреляющей термобарическими взрывчатыми веществами. Эти взрывчатые вещества, также известные как топливно-воздушные бомбы, создают огромные разрушительные ударные волны, добавляют в NYT.

Северодонецк практически окружен, российские войска контролируют около 2/3 города. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские войска вошли в Северодонецк. После обстрела в четверг в городе погибли 4 мирных жителя, было разрушено 12 домов, 11 из которых — многоэтажки.

«Новая газета. Европа»‎ сообщает, что на занятых территориях на юге Украины Россия может создать третий фронт. К таким выводам пришли в Институте изучения войны. По оценкам экспертов, военные готовятся к укреплению позиций в этих регионах для отражения контрнаступления.

Британская разведка сообщила, что Россия перебрасывает в Украину танки 50-летней давности. В последние дни Россия, вероятно, переместила танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности южной группировки войск. Эта техника почти наверняка будет особенно уязвима для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.

«Ведомости»‎ пишут, что Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии 26 мая подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев, которые отказались ехать на «спецоперацию»‎. После отказа их уволили за нарушение контракта.

Суд постановил, что истцы, которые пытались оспорить увольнение, самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы. Их доводы суд признал несостоятельными. Они говорили, что руководство предоставило им выбор: вернуться домой или остаться в Украине.

Командир бойцов угрожал им, что они станут военными преступниками, если пересекут границу обратно. Решение суда в законную силу не вступило.

«Оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными»‎, — говорится в сообщении пресс-службы суда.