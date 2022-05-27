93-й день боев: главное

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Журналисты CNN ознакомились с предварительной версией доклада юристов и правоведов, которые пришли к выводу, что Россия совершает геноцид в Украине и призывает к нему.
В качестве доказательств исследователи не только изучили информацию о возможных военных преступлениях (казнях мирных жителей, пытках, изнасилованиях, похищениях, ударах по больницам), но и отметили риторику высших российских чиновников. По их мнению, президент России Владимир Путин высказывал призывы к геноциду. Это и обвинения Украины в угрозе для России, и невозможность существования отдельного украинского государства.
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The New York Times сообщает, что Россия взяла под контроль город Лиман. Северодонецк, где в последние дни идут ожесточенные бои, пока находится под контролем Украины.
Лиман, добавляют журналисты, стал вторым украинским городом среднего размера, захваченным российскими войсками. Это, вероятно, приближает Россию к полному захвату восточной части Украины.
Город пал после бомбардировок из реактивной артиллерийской системы, стреляющей термобарическими взрывчатыми веществами. Эти взрывчатые вещества, также известные как топливно-воздушные бомбы, создают огромные разрушительные ударные волны, добавляют в NYT.
Северодонецк практически окружен, российские войска контролируют около 2/3 города. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские войска вошли в Северодонецк. После обстрела в четверг в городе погибли 4 мирных жителя, было разрушено 12 домов, 11 из которых — многоэтажки.
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«Новая газета. Европа» сообщает, что на занятых территориях на юге Украины Россия может создать третий фронт. К таким выводам пришли в Институте изучения войны. По оценкам экспертов, военные готовятся к укреплению позиций в этих регионах для отражения контрнаступления.
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Британская разведка сообщила, что Россия перебрасывает в Украину танки 50-летней давности. В последние дни Россия, вероятно, переместила танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности южной группировки войск. Эта техника почти наверняка будет особенно уязвима для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.
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«Ведомости» пишут, что Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии 26 мая подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев, которые отказались ехать на «спецоперацию». После отказа их уволили за нарушение контракта.
Суд постановил, что истцы, которые пытались оспорить увольнение, самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы. Их доводы суд признал несостоятельными. Они говорили, что руководство предоставило им выбор: вернуться домой или остаться в Украине.
Командир бойцов угрожал им, что они станут военными преступниками, если пересекут границу обратно. Решение суда в законную силу не вступило.
«Оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
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ФСБ сообщила об усилении погранотрядов на границе с Украиной. Представитель ведомства сказал также, что под видом беженцев в Россию пытаются проникнуть экстремисты и радикалы.
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В Белгородской области погибла женщина: она была ранена во время обстрела села Журавлевка. С сегодняшнего дня в села Журавлевка, Нехотеевка и Середа глава области запретил жителям въезжать до особого распоряжения. Но он же отметил, что в области ситуация спокойная.
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Reuters выяснил, что США опасаются прямой конфронтации с Россией. Вопрос возник из-за поставок оружия. Условия использования предоставленных боеприпасов не обозначены, и некоторые чиновники опасаются, что этим оружием будут наносить удары вглубь России. Однако другие отмечают, что пока у Украины достаточно российских целей на своей территории.