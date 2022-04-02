CNN: эксперты обвинили Россию в нарушении Конвенции ООН о геноциде

Журналисты CNN ознакомились с предварительным докладом экспертов по геноциду. Правоведы утверждают, что действия России в Украине — достаточные доказательства того, что Москва подстрекает к геноциду, а зверства, совершаемые российскими войсками, направлены на уничтожение украинского народа. Это нарушает Конвенцию ООН о геноциде.

Около 30 правоведов из Newlines Institute (США) и Центра Рауля Валленберга (Канада) подписали доклад. Ранее они расследовали случаи геноцида рохинджа и уйгуров в Мьянме и Китае. Эксперты предупреждают, что в Украине существует серьезная и неминуемая опасность геноцида. Свои выводы они подкрепили доказательствами, которые включают примеры массовых убийств мирных жителей, депортацию, а также антиукраинскую риторику, которую используют официальные лица России.

Полный доклад будет отправлен в том числе парламентам, правительствам и международным организациям по всему миру. Участник экспертной группы из Newlines Institute Азим Ибрагим рассказал CNN, что в работе участвовали лучшие юристы со всего мира. Сам он посетил Украину перед работой.

«Эта война носит характер геноцида, с точки зрения используемых формулировок и способов ее осуществления. Это совершенно ясно», — добавил Ибрагим.

Согласно Конвенции ООН стороны, подписавшие ее, включая Россию, должны предотвращать геноцид. И сейчас, по мнению Ибрагима, у мира нет времени, опасность очень серьезна, и необходимо сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие.

Геноцид как преступление юридически достаточно сложно доказать. Нынешнюю ситуацию исследователи сравнивали с массовыми убийствами боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Тогда мир узнал об убийстве 7000 человек слишком поздно, чтобы это предотвратить, добавляют юристы.

Высших должностных лиц России авторы доклада прямо обвиняют в организации подстрекательства к геноциду и закладывании основ для будущего геноцида, поскольку они неоднократно отрицали существование украинской идентичности. Кремль с такими оценками не соглашался.

Правоведы отмечали нарушение двух статей Конвенции. Под понятие геноцида попадают намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу, а также прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида. Это, по мнению авторов доклада, ясно демонстрируют высказывания президента России Владимира Путина. Он не раз заявлял, что, по его мнению, Украина не имеет права на существование в качестве независимого государства.

Они также указывают на бесчеловечный язык, используемый высшими российскими должностными лицами для описания украинцев, включая такие слова как «скотский», «подчиненный» и «грязь», а также на изображение ими Украины как «нацистского государства» и «экзистенциальной угрозы» для России.

Уже свершившиеся факты, которые подтверждали журналисты и документировали правозащитники из международных организаций, также могут стать основой обвинения. Массовые убийства и суммарные казни в Буче, Старом Быкове, Сумской и Черниговской областях, преднамеренные нападения России на убежища, маршруты эвакуации и медицинские учреждения, а также неизбирательные нападения и бомбардировки жилых районов, изнасилования, осады, кражи зерна и принудительная депортация в Россию — все это равносильно геноциду, добавляют авторы доклада.