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#Новости
Леонид Слуцкий стал председателем ЛДПР
27.05.2022
Его поддержали на партийном съезде 86 человек, против был один
Сегодня на съезде ЛДПР
председателем
был избран Леонид Слуцкий. Против него был один самовыдвиженец, поддержанный Рязанским отделением ЛДПР Александр Шерин.
Сначала против Слуцкого проголосовал один делегат съезда, а 86 поддержали его кандидатуру. После этого прошло тайное голосование, и ни одного голоса «против» уже не было.
Слуцкого 18 мая
избрали
на должность руководителя фракции ЛДПР в Госдуме.
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