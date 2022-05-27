Reuters: США опасаются эскалации конфликта в Украине

Сразу несколько источников рассказали Reuters о том, что в кулуарах чиновники все чаще обсуждают возможную эскалацию конфликта в Украине из-за поставок оружия. Некоторые опасаются, что оружие большой дальности может применяться для поражения целей внутри России, в то время как другие считают, что у Украины достаточно российских целей внутри страны.

По данным агентства, Вашингтон ведет переговоры с Киевом об опасности эскалации, если она ударит вглубь России. Четких географических ограничений на применение оружия, поставляемого украинским силам, до этого не было и пока не установлено. Но по словам одного из чиновников США, опасения по поводу эскалации есть. При этом сейчас администрация Байдена рассматривает вопрос о поставках артиллерийской ракетной системы с дальностью поражения в сотни километров.

По мнению источников издания, предстоящие месяцы могут привести к более непредсказуемой обстановке на фронтах. Сейчас США не участвуют напрямую в боевых действиях, но снабжают Украину разведданными.

Еще один официальный представитель США анонимно рассказал, что у Вашингтона и Киева есть общее понимание относительно применения определенных систем оружия, предоставленных Западом. Даже после атаки на Киев, добавляют журналисты, Украина не нанесла ударов вглубь России, по крупным городам, в том числе по военным объектам.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что поставки оружия в Украину приведут к неприемлемой эскалации. В Белгородской области пришлось закрыть для въезда три села: они были неоднократно обстреляны. Происшествие было зафиксировано и в Белгороде. Но украинская сторона не подтверждала и не опровергала российские обвинения.

На это Дуглас Лут, бывший посол США в НАТО и генерал-лейтенант армии в отставке, отмечает, что у Украины достаточно российских целей на территории Украины, чтобы сосредоточиться на них. Однако он также обеспокоен возможной эскалацией конфликта и разделением внутри НАТО, если Украина ударит вглубь России.