AP: Китай и Россия не поддержали санкции против КНДР

США 26 мая инициировали рассмотрение резолюции о новых санкциях против КНДР за серию запусков межконтинентальных баллистических ракет, которые могут нести ядерные боеголовки. Но Россия и Китай наложили вето на рассмотрение документа в Совбезе ООН, пишет AP.

Из 15 членов Совета «против» проголосовали только две страны. Это ознаменовало новое серьезное разделение между странами-членами, имеющими право вето. Таких стран в Совбезе 5.

Первые санкции против КНДР были после запусков ракет в 2006 году. Всего по Северной Корее было принято 10 резолюций, однако ядерную программу там не свернули. По данным посла США в Совбезе ООН Линды Томас-Гринфилд, в этом году КНДР совершила 23 пуска баллистических ракет, из которых шесть — межконтинентальные баллистические ракеты. Их не тестировали в последние пять лет.

Представители Китая и России добавили после голосования, что необходимо не наращивать санкции, а возобновить диалог между США и КНДР. Представитель России Василий Небензя заявил, что Москва неоднократно заявляла, что новые санкции против КНДР — это «путь в тупик», а усиление санкционного воздействия неэффективно и бесчеловечно.

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки предупредил, что два члена, стремящиеся заставить молчать Совет Безопасности, только приободряют Северную Корею.