Ассамблея ВОЗ осудила чрезвычайную ситуацию в здравоохранении

Ассамблея ВОЗ 26 мая одобрила резолюцию, осуждающую чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в регионе, вызванную действиями России в Украине. Предложенный Москвой документ, в котором боевые действия не упоминались, ВОЗ отклонила, пишет Reuters.

Предложение внесли США и около 50 стран. В резолюции указали, что в Украине и вокруг нее сохраняется чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. В предложении, выдвинутом Западом, говорится, что эта чрезвычайная ситуация «вызвана агрессией Российской Федерации против Украины».

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алимов назвал предложение Запада «политизированным, односторонним и предвзятым» по сравнению с его собственным «конструктивным» предложением.

Поддержали резолюцию 88 членов, 12 высказались против. Всего в ВОЗ 194 члена, но десятки из них отсутствовали или воздержались. Китай поддержал Москву в двух голосованиях.

Такое голосование вряд ли окажет влияние на конфликт, но рассматривается как все более многостороннее одобрение позиции Киева.

Ранее страны-члены ВОЗ приняли резолюцию, которая может привести к закрытию российского регионального офиса. Однако дипломаты отмечают, что опасаются прекратить сотрудничество с Россией в вопросах эпидемиологического надзора. Некоторые также отмечают, что политическое осуждение России также ослабевает, а западные страны, по мнению некоторых, слишком узко сфокусированы на преследовании России в ущерб другим вопросам.

Всего, по данным ВОЗ, в Украине произошло 235 нападений на медицинские учреждения, а также масштабные массовые жертвы и гибель людей, угроза срыва оказания медицинских услуг.