Группа депутатов в Приморском крае выступила против «спецоперации»

В Приморском крае на заседании Заксобрания региона группа депутатов выступила против «спецоперации». Как пишет «Коммерсант», обращение в президенту России Владимиру Путину с требованием вывести войска из Украины зачитал член КПРФ Леонид Васюкевич.

Обращение подписали четыре депутата из фракции КПРФ. В своем выступлении Васюкевич отметил, что боевые действия необходимо прекратить, войска вывести, иначе сирот в России станет еще больше.

Его выступление вызвало скандал. Губернатор региона Олег Кожемяко потребовал вывести Васюкевича и поддержавшего его коллегу Геннадия Шульгу из зала. Кожемяко вслед назвал его изменником и добавил, что его «действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом».

После Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу лишили права голоса на сегодняшнем заседании. Анатолий Долгачев, глава фракции КПРФ, заявил, что выступление коллег — это несогласованный «абсолютный демарш». Он пообещал дать этому обращению политическую оценку и принять «самые жесткие меры». А его коллеги, выступившие против боев, порочат честь КПРФ, добавил Долгачев.