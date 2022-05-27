ФСБ усилила подразделения на украинской границе

Первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов сообщил об усилении пограничных подразделений на границе с Украиной из-за обстрелов и артиллерийских ударов, пишет «‎Интерфакс»‎. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запретил до особого распоряжения въезд в села Журавлевка, Нехотеевка и Середа.

Кулишов отметил, что в приграничных районах под обстрелы попадают пограничники и населенные пункты. Усиленные подразделения необходимы для пресечения провокаций и обеспечения безопасности на границе.

Под особым вниманием, по данным Кулишова, Крымский мост и объекты в Черном и Азовском морях. По его данным, с 2014 года «украинской стороной предпринято свыше 40 антироссийских акций на государственной границе», а радикалы пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 26 мая весь день шел обстрел поселка Журавлевка. Одна женщина от полученных ранений скончалась. При этом, по его словам, ситуация в регионе спокойная, за исключением отдельных направлений на приграничных территориях. Но до особого распоряжения посещать Журавлевку, Нехотеевку и Середу ни в коем случае нельзя.

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