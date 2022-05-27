Роскомнадзор заблокировал 117 тыс. фейков о «спецоперации»

В Роскомнадзоре 26 мая состоялось заседание общественного совета. С начала «спецоперации» пришлось заблокировать 117 тыс. фейков «о сути конфликта, действиях и потерях вооруженных сил, 38 тыс. призывов к протестам». Также блокировки применили к 1177 ресурсам «с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией свыше 202 млн пользователей».

Руководитель РКН Андрей Липов сказал, что на российских пользователей с первых часов «спецоперации» началась информационная атака. Тексты, видео и картинки были заранее проплачены Западом, считает Липов.

Член общественного совета Андрей Цыганов высказал ряд предложений по продвижению ценностно-ориентированного контента в интернет-сообществах. А замруководителя РКН Владимир Логунов напомнил, что ведомство вносит «вклад в стабильность общества, добиваясь соблюдения законодательства РФ в информационной сфере».

На том же заседании обсуждалось ужесточение законодательства о персональных данных — за продажу таких данных планируют ввести уголовную ответственность; разработка требований для видеоблогеров с аудиторией больше 100 тыс. подписчиков. Помимо этого, в РКН обсудили плана реализации Концепции открытости на 2022 год.