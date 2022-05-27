Беларусь создаст оперативное командование на границе с Украиной

Как сообщает агентство «‎БелТА», президент Беларуси Александр Лукашенко постановил создать Южное оперативное командование на границе с Украиной. По его словам, «‎открылся новый фронт».

Лукашенко отметил, что министр обороны предложил создать такое подразделение еще в прошлом году. Но сейчас сама ситуация подтолкнула к немедленному созданию оперативного направления. На южной границе белорусские военные будут вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей.

По информации DW*, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов сообщил, что в Беларуси совершена переброска пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет «‎Искандер» в район Лунинец Брестской области. По его словам, эти установки могут быть использованы для атак на Украину.

С 26 мая в Беларуси начали «‎очередную проверку сил реагирования». Военные учения проходят у границ Польши и Украины. Во время маневров будут отработаны действия десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды.

*DW Минюст России признал иностранным агентом.