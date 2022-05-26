92-й день боев: главное

Россия получила преимущество в Луганской области. Об этом сообщил на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, пишет The Guardian. Он сказал, что несмотря на преимущество российских войск, украинские вооруженные силы делают все возможное.

Он также добавил, что Россия была замечена в перемещении ракетных комплексов «Искандер» в западную Брестскую область Беларуси. Это повысило вероятность новых ракетных ударов по западу Украины, сказал Громов.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что после обстрела Харькова погибли семеро мирных жителей, 17 человек пострадали. Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Двух российских контрактников обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Суд проходит в Полтавской области. По версии следствия, они 24 февраля сначала с территории России, а потом — из Украины обстреляли Харьковскую область из «Градов». В результате обстрела была разрушена гражданская инфраструктура. Сегодня обвиняемым было предоставлено последнее слово. Приговор суд внесет 31 мая.

По данным ООН на 25 мая в Украине погибли 3974 человека, из них 259 детей. Ранено 4654 мирных жителя, из которых 402 ребенка.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что Путин с помощью зерна планирует заставить мир откупиться. По ее мнению, президент России превращает голод и нехватку еды в оружие. Однако она исключила отмену санкций: это сделает Путина только сильнее, цитирует Трасс The Guardian.

Турция в это время ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора для вывоза зерна. Переговоры были конфиденциальными. Планируется, что продукцию вывезут из Одессы через Черное море, пишет Reuters.

Верховная рада Украины предложила конфисковать активы не только россиян, но и белорусов. Беларусь в проекте закона названа агрессором. По мнению авторов закона, страна предоставляет российским войскам свою территорию для нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине. Законопроект направлен на рассмотрение в профильный парламентский комитет.

Закон о конфискации имущества граждан России подписал президент Украины Владимир Зеленский 23 мая.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал в очередном обращении, что Украина — закрытый вопрос, и ему интересна Польша. Там, если будет команда, за шесть секунд российские войска покажут, на что способны.

Он также вспомнил о происшествии 9 мая, когда в Польше российского посла во время памятных мероприятий ко Дню победы облили красной краской. У него Польша должна попросить прощения, по мнению Кадырова.