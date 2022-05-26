Meduza*: не только Киссинджер предложил Украине идти на территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости некоторых территориальных уступок Москве. Meduza* сообщила, что Киссинджер был не первым, кто предложил подобный выход для решения конфликта: к этому призывали и другие политики.

В начале февраля, когда разведка США предупредила о возможных военных действиях против Украины со стороны России, в США неофициально прогнозировали быстрое падение Киева и захват Зеленского за 48 часов. В Кремле тоже рассчитывали на то, что «спецоперация» пройдет легко.

Однако российским войскам пришлось отступать из Киевской и Черниговской областей, а потом — и из Харьковской области. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина может победить.

Тем не менее на Западе звучат призывы закончить бои так, чтобы Владимир Путин «сохранил лицо». Президент Франции Эммануэль Макрон 9 мая призывал к тому, что все рано будет мир, и при обсуждении условий мирного договора ни одна из сторон не должна быть «унижена». Владимир Зеленский на это говорил, что пока Россия сама не поймет, что ей это нужно, она не пойдет на переговоры. По поводу сдачи некоторых территорий, чтобы «сохранить лицо» Путина, он сказал, что Украина не готова «сохранять что-то кому-то и терять за это территории». Он назвал подобные обсуждения несправедливыми и некорректными.

Беспокойства по поводу «сохранения лица» Путина высказывал и президент США Джо Байден. По его словам, у Путина сейчас нет выхода из этой ситуации.

Италия предложила свой план по установлению мира в Украине 19 мая. В нем содержались предложения о прекращении огня, автономии Крыма и Донбасса в составе Украины, вступление Украины в ЕС, но не в НАТО. Автономию в регионах предлагали и в Минских соглашениях в 2015 году, но Киев отказался выполнять эти условия.

По поводу итальянских предложений МИД Украины заявил, что документ изучается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что о плане в Кремле знают.

Однако на следующий день бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что «мир должен быть достигнут как можно скорее» и что Европа должна попытаться «убедить украинцев принять запросы Путина». Он также критически отнесся к поставкам вооружений в Украину.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Экономическом форуме в Давосе сказал, что мирные переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, пока не наступили «потрясения, которые будет нелегко преодолеть».

«В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — добавил Киссинджер. А в случае возврата в состав Украины Крыма и Донбасса, добавил Киссинджер, начнется война «не за свободу Украины, а против самой России».

Нобелевский лауреат, профессор Гарварда Эрик Маскин заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia, что он на месте Зеленского «пошел бы на уступки, чтобы война закончилась быстро и чтобы большая часть Украины не оказалась разрушена». Контроль над некоторыми регионами, в том числе над Крымом, по его мнению, должен был остаться у России.

«Украинцам будет очень трудно это принять. Тем не менее я твердо верю в эффективность хороших политических лидеров, способных убедить свой электорат принять то, что он иначе не принял бы», — сказал Маскин.

The New York Times 19 мая выпустила колонку, где говорилось о том, что Россия еще способна нанести Украине ущерб, а поддержка США не безгранична. Победа Украины и возврат всех потерянных территорий «не является реалистичной целью». Авторы также отметили, что политики не должны гнаться за иллюзорной победой.

Киев отвергает такие призывы, но к переговорам с Россией готов на условиях равенства, а не ультиматумов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что «даже если против нас ополчится полмира и силой попытается заставить нас пойти на уступки, мы этого не сделаем».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Давосе также сказал о том, что Украина продолжает получать призывы о капитуляции ради мира в Европе и о том, чтобы сберечь лицо Путина.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что «любая уступка РФ — это точно более мощная война в гораздо более короткие сроки».

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что сначала Украина планирует вернуть территории по состоянию на 24 февраля. После этого страны сядут за стол переговоров. Киссинджеру Зеленский ответил, что его высказывания похожи на времена 1938 года: тогда в Мюнхене было подписано соглашение, по которому Великобритания, Франция и Италия в надежде усмирить территориальные претензии Адольфа Гитлера согласились на аннексию Германией Судетской области Чехословакии, пишет DW*.

*Meduza и DW Минюстом России признаны иностранными агентами.

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