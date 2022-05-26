«Важные истории»*: в каких военных преступлениях обвиняют российских солдат

«Важные истории»* собрали резонансные случаи возможных военных преступлений, в которых обвиняют российских военных. За три месяца боев аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) подтвердили некоторые из них.

В отчете ОБСЕ говорилось, что нарушений со стороны России законов и обычаев войны гораздо больше, чем с украинской стороны. Все три месяца боев исследователи из CIT следили за действиями российской армии. Они рассказали, что именно может расцениваться как военные преступления.

Самым резонансным стало убийство мирных жителей в Буче. Подтверждения были от разных источников: использовались в том числе спутниковые снимки и видео с камер наблюдения и дронов. Погибшие появились на улицах города в то время, когда там были российские военные. Минобороны называло всю информацию по Буче фейком и постановкой для западных СМИ.

В CIT сообщают и о случае, когда из боевых машин российские военные вели огонь по велосипедистке. О нем рассказывал The New York Times. По данным аналитиков, технику идентифицировали как современные боевые машины десанта БМД-4М, которые состоят на вооружении, в первую очередь, «псковских десантников» (104-й и 234-й полки 76-й дивизии). Они несли потери в Буче и окрестностях в феврале и марте этого года. Отчасти поэтому в каждом мирном жителе они видели корректировщика огня, а потому могли стрелять в гражданских, которые просто увидели их позиции.

Сообщения о бесчеловечном отношении к гражданским поступают и из других регионов Украины — Сумской, Киевской, Черниговской, Харьковской областей. Доклад Human Rights Watch включал в себя вывод о том, что убийства гражданских — это системный подход многих российских военнослужащих в Украине.

Как продолжают журналисты, российская армия берет города под контроль только массированным неизбирательным огнем, а высокоточного оружия у России недостаточно. Соответственно, у российских генералов нет цели избежать ущерба, сопутствующего этой стратегии, они не берут в расчет жизни мирных жителей.

Использование реактивных систем залпового огня, кассетных и зажигательных боеприпасов может расцениваться как военное преступление. Такое вооружение может использоваться для поражения противника на открытой местности, а не в жилых массивах. В CIT установили, что Россия бомбила Чернигов осколочно-фугасно-зажигательными авиабомбами ОФЗАБ-500. В городах применять такие боеприпасы запрещено.

Также «Известия» открыто сообщали о применении зажигательных реактивных снарядов 9М22С для удара по украинским позициям в районе Золотого.

Еще один случай удалось установить в Ирпене. После низко пролетевших Су-25 был взрыв в районе жилого дома. В то время там было много мирных жителей, которые не успели эвакуироваться.

Обстрел вокзала в Краматорске, где погиб 61 человек и еще 121 был ранен, также может быть признан военным преступлением. В CIT указывают, что до обстрела именно в этом регионе российские самолеты и ракетные комплексы наносили множество ударов по железнодорожной инфраструктуре. По мнению аналитиков, российские генералы планировали нарушить снабжение украинской группировки в Донбассе. И обстрел Краматорска выглядит вполне логично, но во время обстрела на вокзале ждали эвакуацию гражданские. Минобороны отрицало удары по вокзалу: в этот день якобы был поражен завод.

Доклады Human Rights Watch и Amnesty International подтверждают также изнасилования украинских женщин российскими военными. Также есть подтвержденные случаи похищения людей. А в контролируемых российскими военными областях Украины разворачиваются репрессии в более жестком, чем в России, варианте. Недавно в соцсетях появились ролики с извинениями за то, что «я плохо высказывалась о российских солдатах в соцсетях». Незаконно удерживаются журналисты, чиновники и другие люди, несогласные с новой властью.

Факты мародерства также подтверждаются видео из белорусского Мозыря: российские солдаты отправляли на родину вещи из домов украинцев. В приграничные города также отправляют технику и другие ценности. Помимо видео, были сообщения в соцсетях об угнанных автомобилях, а жители Украины отслеживали местонахождение украденных у них айфонов и айпадов с помощью приложения Find My на устройствах Apple. Смартфоны и планшеты активизировались в Пскове, в Химках, в Белгородской области.

При ведении боевых действий медицинские объекты должны защищаться, они обладают особым статусом. Но для российской армии эти нормы не имеют существенного значения, заключают в CIT. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) к 23 мая насчитала более 200 случаев поражения украинских учреждений здравоохранения. Это может быть не целенаправленной атакой, но это одно из свидетельств неизбирательных ударов.

Есть вопросы и с содержанием военнопленных. Их нельзя держать как обычных заключенных. Они обладают особым статусом, и международные организации должны иметь информацию об их состоянии и условиях их пребывания. Им можно связываться с родными, получать гуманитарную помощь. Источники сообщали, что Международный Красный Крест России не допускает к пленным, а также были сведения об издевательствах над военнопленными.

Есть данные об убийстве военнопленных. Они получены в том числе из перехваченных переговоров российских солдат.

Последнее возможное военное преступление — принудительная мобилизация на территории ДНР и ЛНР. С точки зрения международного права ДНР и ЛНР — это территории, оккупированные Российской Федерацией с 2014 года. По международному праву, оккупирующая держава или подконтрольные ей администрации не имеют права мобилизовать местное население. Исключение составляют призывы на работы, необходимые для самих местных жителей, например восстановление инфраструктуры. Военная мобилизация на оккупированных территориях — это вопиющее нарушение международного права. Причем оно у всех на виду: брали всех, без разбора, и отправляли на фронт.

Со стороны Украины были случаи издевательств над пленными и казней. Также подтверждено применение кассетных боеприпасов как минимум дважды по жилым районам: в Харьковской и Белгородской областях. Однако с российской стороны таких нарушений, как неизбирательные обстрелы территорий, в сотни раз больше.

«Важные истории» Минюст России считает нежелательной организацией.