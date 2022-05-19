Российским военным запросили по 12 лет лишения свободы в Украине

В Полтавской области гособвинение запросило по 12 лет лишения свободы для российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, сообщает издание «Ґрати». Приговор им огласят 31 мая.

Бобыкин и Иванов служили по контракту. Следствие настаивает, что 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в артиллерийском обстреле Харьковской области из установки залпового огня «Град». Бобыкин заряжал установку, а Иванов — наводил.

Сначала они вели обстрел с российской территории, а потом — с украинской. Была разрушена гражданская инфраструктура, жилые дома и лицей.

В тот же день их колонну разбили, и на следующий день Иванов сдался в плен. Бобыкин скрывался в Харькове около 10 дней, планировал уехать в Россию, а потом в Норвегию. Но после его заметили украинские военные.

Обвиняемые признали вину. Адвокаты просили для них 8 лет лишения свободы, ссылаясь на их раскаяние и то, что они действовали под давлением руководства.

Из обвиняемых только Бобыкин выступил с последним словом.

«Верю, что в ближайшее время данная война закончится и наступит мир, которого мы все так ждем», — сказал он.