Reuters: российские хакеры связаны с утечкой писем сторонников Брекзита

Как пишет Reuters, российские хакеры причастны к взлому сайта, на котором публиковались письма сторонников Брекзит. Информацией об этом поделился сотрудник Google по кибербезопасности и бывший глава британской внешней разведки Ричард Дирлов. Утечка сообщений произошла на сервисе ProtonMail, который ориентирован на конфиденциальность.

Новый сайт под названием Very English Coop d'Etat публиковал частные письма сторонников Brexit. На нем были обнародованы письма бывшего британского шпиона Ричарда Дирлова, про-британского историка Роберта Томбса и других сторонников выхода Британии из ЕС. Сам Брекзит состоялся в январе 2020 года.

Информацию об утечке подтвердили две жертвы. Дирлов сказал, что знает о взломе его почты хакерами. По его словам, к этому стоит относиться с осторожностью, учитывая нынешний кризис в отношениях с Россией. Томбс также сказал, что он и его коллеги знали о российском взломе.

Новая переписка продвигает утверждение о том, что Дирлов был в центре заговора сторонников жесткого курса Brexit, чтобы сместить бывшего британского премьер-министра Терезу Мэй.

Журналисты также отмечают, что сайт хакеров появился через три дня после того, как нынешний премьер-министр Британии Борис Джонсон попал под санкции России

Шейн Хантли, руководитель Google's Threat Analysis Group, сказал Reuters, что веб-сайт English Coop связан с компанией, принадлежащей Alphabet Inc (GOOGL.O), которая связана с российской группой хакеров Cold River. Это определилось по техническим показателям.

Российские посольства в Лондоне и Вашингтоне не дали комментариев. МИД Британии запрос также отклонило.

Томас Рид, эксперт по кибербезопасности Университета Джонса Хопкинса, сказал, что это напоминает прошлые российские хакерские операции. В частности — публикации писем демократов во время выборов в США в 2016 году.

В 2019 году засекреченные торговые документы США и Великобритании были слиты в сеть перед выборами в Британию. Хакеры взломали почтовый ящик бывшего министра торговли Лиама Фокса. На тот момент министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что взлом и утечка были попыткой Кремля вмешаться в британские выборы — обвинение, которое Москва отвергла.