В Минобороны России сообщили о том, что Международный комитет Красного Креста прекратил поставки лекарств в больницы ЛДНР. Они использовались для диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями.

По данным Минобороны, поставки приостановились из-за нестабильности ситуации на Донбассе. Больше 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению смертности и новых случаев заболеваний.