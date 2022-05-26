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#Новости

Минобороны заявило о прекращении поставок лекарств от Красного Креста

26.05.2022

Поставки остановлены из-за нестабильной ситуации в Донбассе

В Минобороны России сообщили о том, что Международный комитет Красного Креста прекратил поставки лекарств в больницы ЛДНР. Они использовались для диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями.

По данным Минобороны, поставки приостановились из-за нестабильности ситуации на Донбассе. Больше 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению смертности и новых случаев заболеваний.


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