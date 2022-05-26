Россия не будет выходить из ВОЗ

Россия пока не планирует выходить из ВОЗ. По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, пока не планируют закрывать и представительство ВОЗ в Москве, пишет «Коммерсант».

Предложение о выходе России из ВОЗ прозвучало 17 мая: вице-спикер Госдумы сообщил, что с такой инициативой выступил МИД. Ильичев добавил 25 мая, что инициативно выход страны не планируется.

Украина предложила ВОЗ закрыть офис в Москве, 10 мая соответствующую резолюцию принял европейский комитет ВОЗ. Российский Минздрав на это ответил, что из-за закрытия московского офиса пострадают все страны.

В апреле Россия вышла из Совета Европы, а в мае — из Парламентской конференции Балтийского моря.