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#Новости

Россия не будет выходить из ВОЗ

26.05.2022

Об этом заявил представитель МИД России

Россия пока не планирует выходить из ВОЗ. По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, пока не планируют закрывать и представительство ВОЗ в Москве, пишет «Коммерсант».

Предложение о выходе России из ВОЗ прозвучало 17 мая: вице-спикер Госдумы сообщил, что с такой инициативой выступил МИД. Ильичев добавил 25 мая, что инициативно выход страны не планируется. 

Украина предложила ВОЗ закрыть офис в Москве, 10 мая соответствующую резолюцию принял европейский комитет ВОЗ. Российский Минздрав на это ответил, что из-за закрытия московского офиса пострадают все страны. 

В апреле Россия вышла из Совета Европы, а в мае — из Парламентской конференции Балтийского моря. 



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