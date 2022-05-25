91-й день боев: главное

Владимир Путин встретился в Центральном военном госпитале им. Мандрыкина с российскими военнослужащими, которые получили ранения в Украине.

Госдума отменила предельный срок заключения первого контракта для службы в армии. Ранее россияне могли пойти на контракт до 40 лет, а иностранцы — до 30 лет.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минобороны нужно помогать. Также в пояснительной записке указано, что это позволит привлекать к службе в армии гражданских специалистов разного профиля, а высокоточное оружие и управление им больше подходит специалистам, которые становятся таковыми к 40-50 годам.

Из-за блокировки портов Украины Россией мир может столкнуться с нехваткой зерновых. По данным ООН порты Черного моря, через которые проходило 90% экспорта зерновых, были заблокированы с конца февраля. На прошлой неделе не было вывезено около 20 млн тонн зерна.

Как пишет Reuters, планируется снять санкции с экспорта российских и белорусских удобрений в обмен на вывоз зерновых из Украины. Однако источник, близкий к отрасли, говорит, что вероятнее всего зерно будет обменено на что-то большее. Сейчас мировые цены на пшеницу выросли на 30%. Аналитики считают, что Россия может воспользоваться высокими ценами на зерно и продать собственный урожай по высокой стоимости. Украинская продукция останется в портах.

МИД России при этом сообщал, что Россия предоставила гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие. В Минобороны назвали обвинение России в блокировке зерновых фейком. И виной кризису — санкции. А западные партнеры Украины планируют сейчас под видом гуманитарных коридоров забрать зерно себе.

Вместе Россия и Украина раньше поставляли на мировые рынки до 29% пшеницы, в основном через Черное море, и 80% мирового экспорта подсолнечного масла. Украина также является крупным экспортером кукурузы.

Британская разведка прогнозирует, что сухопутные экспортные механизмы Украины вряд ли заменят нехватку судоходных мощностей, вызванную российской блокадой. Это препятствует доступу коммерческих судов к украинским портам, а возникший в результате дефицит предложения еще больше повысит цены на многие основные продукты.