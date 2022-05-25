В Госдуме предлагают ужесточить несколько статей УК

В Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности за создание угроз национальной безопасности. Как пишет пресс-служба Госдумы, парламентарии предлагают ужесточить отдельные статьи Уголовного кодекса.

По мнению законодателей, поправки будут способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, которая подрывает основы конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства.

В статье о госизмене появится ответственность за участие граждан России в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

За конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами иностранных государств для содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

За публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, будет положен штраф и лишение свободы сроком от двух до четырех лет. Если данные призывы распространяются через СМИ или интернет, срок может вырасти до пяти лет.

За передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, ответственность также ужесточится. Участие наемников в вооруженных конфликтах приравняют к преступлениям против мира и безопасности — вплоть до 18 лет лишения свободы.

К статье о деятельности неправительственных организаций, которые признали нежелательными в России, в УК России вносится уточнение, устанавливающее возможность применения статьи к фактам совершения соответствующих преступлений за пределами РФ.