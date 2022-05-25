Уголовное дело о танцах в нижнем белье возле мечети прекратили

Сегодня мировой судья 410 судебного участка Москвы прекратил уголовное дело о танцах в нижнем белье возле мечети. Об этом ходатайствовали подсудимые, потерпевшие и защитники: обвиняемые извинились перед мусульманами, сообщили Сетевые свободы.

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ) возбудили в январе 2022 года. Поводом стала фотография девушки в нижнем белье на фоне Московской Соборной мечети. Подсудимыми были модель, оператор и организаторы съемки — семь человек.

Семь подсудимых признали, что поступили глупо, но не имели умысла оскорбить ислам. Мусульмане, проходящие по делу потерпевшими, обещали простить подсудимых. Прокурор возражал против примирения, но дело все-таки прекратили.