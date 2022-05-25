Госдума сразу в трех чтениях отменила верхний порог возраста для контрактников

Госдума сегодня сразу в трех чтениях отменила верхний возрастной порог для заключения контракта в армии. Теперь заключить первый контракт могут россияне старше 40 лет, а иностранцы — старше 30 лет.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, поправки внесли в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше — до окончания трудоспособного возраста.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что нужно укреплять вооруженные силы, помогать министерству обороны.

«Наш верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность», — добавил Володин.

В пояснительной записке отмечалось, что для применения высокоточного оружия необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам. Также новый закон может привлечь в армию специалистов востребованных специальностей: медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других.