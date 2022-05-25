Суд оштрафовал Илью Яшина за протест против боев в Украине

На муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина на прошлой неделе составили три административных протокола о дискредитации вооруженных сил России. Поводом стали стрим в ютуб-канале, публикации в Twitter и фото 60-х годов.

Первое дело Тушинский районный суд рассмотрел всего за пять минут, сообщил в своем Twitter политик. Поводом стала фотография протестов против войны во Вьетнаме в 1969 году. На снимке девушка держит плакат с надписью «Воевать за мир — это как трахаться за девственность». Ему назначили штраф в 30 тыс. рублей.

По второму делу адвокат Яшина просила опросить экспертов. Но суд все ходатайства отклонил, сообщает «Вот так». По версии суда, политик и его адвокат смогут сами обратиться в Конституционный суд по итогам рассмотрения дела, и сейчас останавливать производство не нужно.

В своем выступлении Яшин сказал, что дело против него составлено очень плохо, и непонятно, что именно ему вменяют. Поводом ко второму делу стал трехчасовой стрим политика, в котором он освещал все: переговоры в Стамбуле, маневры армии, действия верховного главнокомандующего. И у политика создалось ощущение, что стрим вовсе не смотрели.

«Я считаю, что ее (армию) дискредитирует кучка маргиналов, которая отправляет наших солдат защищать интересы олигархов. Я против войны с Украиной, я представляю патриотическую позицию, и за эту позицию меня привлекают к ответственности. И привлекая меня к ответственности, вы станете соучастником. Я прошу вернуть этот материал в полицию», — заявил политик.

По второму протоколу штраф также составил 30 тыс. рублей.

Третий протокол — за посты в Twitter. Защита просила допросить в суде прокурора, настаивала на нарушении конституционного права граждан выражать свое отношение к «спецоперации». Илья Яшин в своем выступлении сказал, что понимает цель данного процесса, и что для привлечения к уголовной ответственности нужна административная.

«Цель данного дела — запретить мне говорить правду о войне, о преступном приказе. Я много говорил с военнослужащими, я прекрасно понимаю их психологию, что приказ нужно выполнять. Я хочу дискредитировать человека, который отдал преступный приказ, я хочу дискредитировать Владимира Путина. Я российский оппозиционный политик, я не доверяю Путину, моя цель — доказать обществу, что его действия противоречат интересам страны», — сказал Яшин.

Суд отказал во всех ходатайствах, в том числе в приобщении к делу экспертизы. По третьему протоколу суд также присудил штраф в 30 тыс. рублей.