Экс-президент Молдовы заявил, что дело против него сфабриковано

Бывшего президента Молдовы и главу пророссийской партии Игоря Додона задержали вчера на 72 часа по уголовному делу. Как пишет Reuters, он заявил о своей невиновности и обвинил президента страны Майю Санду в том, что она планировала отвлечь людей от экономических проблем страны. Журналисты считают, что обвинения в адрес пророссийского политика Молдовы могут разозлить Кремль.

Вчерашние обыски в доме Додона и принадлежащих ему помещениях были связаны с уголовным делом о коррупции и госизмене. По словам экс-президента Молдовы, у него по каждому интересующему прокуроров элементу есть необходимые разъяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции или нарушении закона. Дело против себя он назвал политически мотивированным и сфабрикованным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал молдавские власти уважать права Игоря Додона. В Кремле также отметили обеспокоенность предъявленными ему обвинениями.

Додон в свою очередь обвинил президента Майю Санду в неспособности управлять экономической и политической ситуацией в стране. Как сообщало РИА Новости, вчера прошел митинг в поддержку экс-президента, который перерос в требование об отставке Санду.

С начала боев в Украине отношения между Россией и Молдовой стали напряженнее. Особенно они обострились после нескольких происшествий в Приднестровье — регионе Молдовы, в котором есть российские войска. Власти непризнанного региона обвинили Кишинев в стрельбе, взрывах и вторжении беспилотников. Минобороны России заявило, что новые цели спецоперации в Украине — контроль над южными портами страны и получение выхода к Приднестровью, где якобы притесняют русскоязычное население.