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#Новости

Запорожье собираются присоединить к России

25.05.2022

Об этом сказал представитель Запорожской администрации Владимир Рогов

Как пишет РИА Новости, Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. По словам Владимира Рогова, главы администрации, «будущее у области может быть только одно — она должна быть в составе России»‎. 

Он также сказал, что Запорожью не нужны серые зоны и Запорожская народная республика. Население области, по его мнению, русское по ментальности, что позволит полностью адаптироваться в считанные месяцы. 

«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал Рогов.

При этом областной центр — Запорожье — находится под контролем украинских военных. 



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