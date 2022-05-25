Запорожье собираются присоединить к России

Как пишет РИА Новости, Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. По словам Владимира Рогова, главы администрации, «будущее у области может быть только одно — она должна быть в составе России»‎.

Он также сказал, что Запорожью не нужны серые зоны и Запорожская народная республика. Население области, по его мнению, русское по ментальности, что позволит полностью адаптироваться в считанные месяцы.

«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал Рогов.

При этом областной центр — Запорожье — находится под контролем украинских военных.