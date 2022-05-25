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Reuters: Сорос завил, что запад должен нанести поражение силам Путина

25.05.2022

По его мнению, вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны

Во вторник во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе финансист Джордж Сорос заявил, что бои в Украине, возможно, стали началом Третьей мировой войны. Поэтому лучший способ сохранить свободную цивилизацию для Запада — нанести поражение силам президента Владимира Путина, сообщает Reuters. 

В целом Сорос рассматривает конфликт в Украине как борьбу между демократическими силами и закрытыми обществами, такими как Китай и Россия. По его мнению, репрессивные режимы сейчас на подъеме. Если это действительно Третья мировая война, то наша цивилизация может ее не пережить, считает Сорос. 

По мнению миллиардера, Путин понял, что совершил ошибку в Украине, и готовится к переговорам. «Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. И чем слабее становится Путин, тем он более непредсказуем», — добавил Сорос. 

Конфронтация России и США достигла своего пика со времен Карибского кризиса в 1962 году. Сорос добавил, что не может предсказать исход боевых действий, но он считает, что у Украины есть шанс на успех.


Фото: https://www.weforum.org/

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